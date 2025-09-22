Récord de 53 países en el medallero en los Mundiales de atletismo de Tokio

Los campeonatos dejaron un récord mundial, el de salto con pértiga del sueco Armand Duplantis (6,30 metros), nueve récords de campeonatos y nueve récords de área, además de las primeras medallas en Mundiales para Samoa (Alex Rose, bronce en disco), Santa Lucía (Julien Alfred, bronce en 100) y Uruguay (Julia Paternain, bronce en maratón) y el primer oro en la competición para Tanzania (Alphonce Simbu, en maratón).

En total participaron 1.992 atletas de 193 países y el Equipo de Atletas Refugiados.

“Lo que hemos presenciado aquí en Tokio es una celebración imborrable y conmovedora del esfuerzo deportivo humano. Tokio ha sido el escenario de algunas de las actuaciones más extraordinarias de nuestro deporte. Ha sido un campeonato histórico y estamos profundamente agradecidos al pueblo de Japón por ser anfitriones de nuestro campeonato de exhibición por tercera vez", dijo este lunes en una comparecencia de prensa Sebastian Coe, presidente de World Athletics.

"Tras los Juegos Olímpicos de 2021, les prometí a los habitantes de Tokio que traeríamos nuestro deporte de vuelta al Estadio Nacional lo antes posible. Me complace que hayamos cumplido nuestra promesa y que Tokio haya cumplido la suya de llenar el estadio con una afición ruidosa", destacó.

La asistencia de aficionados al estadio fue notable, con una asistencia total de 619.288 espectadores, una cifra superior a los 581.462 que estuvieron en los Campeonatos Mundiales de Tokio 1991, y se agotaron todas las entradas en las sesiones nocturnas de la semana.

TBS registró una gran audiencia televisiva mientras los campeonatos captaban la atención nacional. Se alcanzó un pico de más de 12 millones de espectadores en Japón el día inaugural y la audiencia superó con creces los diez millones en cada sesión nocturna, según informa World Athletics.

La mayoría de las sesiones nocturnas superaron la audiencia televisiva de atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.