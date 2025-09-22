Wilmar Paredes gana su segunda etapa en el Clásico RCN y Osorio mantiene el liderato

Paredes (Team Medellín) superó en el embalaje al líder Osorio y también a Jhonatan Restrepo, ambos del Orgullo Paisa, en la llegada a Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca. La jornada, de 182.3 kilómetros, partió de El Santuario, en Antioquia.

Este es el segundo triunfo parcial de Paredes, quien ya había ganado la fracción del sábado, cuando arrancó el Clásico.

Los corredores del equipo Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Leison Maca y David Vásquez, animaron la jornada de este lunes, pero sus intentos no dieron resultados.

La competencia continúa este martes con una etapa de 142 kilómetros entre La Dorada y Facatativá, donde la alta dosis de montaña supone cambios en la clasificación general individual.

A propósito de la general, Osorio tiene una ventaja de apenas dos segundos sobre Paredes, mientras que Yonatan Castro cede 18 segundos.

El máximo favorito al título, Rodrigo Contreras (Nu Colombia), ocupa la séptima posición a 29 segundos de Osorio.

Otro de los que buscan la corona, Diego Camargo (Team Medellín), cede 39 segundos con el líder y ocupa el puesto 15 de la clasificación general.