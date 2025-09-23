Bengals lamenta muerte de Rudi Johnson, quien padecía problemas mentales

Johnson, quien padecía problemas de salud mental y sufría los efectos de la Encefalopatía Traumática Crónica (CTE) tenía 45 años y fue designado al Pro Bowl en la temporada de 2004.

La CTE es una enfermedad cerebral degenerativa y progresiva causada por golpes repetidos en la cabeza que se asocia con algunos deportes de contacto como el fútbol americano.

"Rudi era una gran persona y fue un excelente corredor para nosotros. Era un jugador confiable y productivo, muy popular entre sus compañeros. Todos lo apreciaban y lo consideraban un gran amigo", escribió Brown.

Las mejores temporadas del exjugador las vivió en 2004, 2005 y 2006, en todas corrió por encima de las 1.300 yardas.

Rudi Johnson era originario de Ettrick, Virginia. Arribó a la NFL reclutado en la cuarta ronda del Draft 2004 por los Bengals, equipo con el que participó en 81 juegos, 59 como titular, hasta su salida en el 2007.

Su última temporada en la liga la tuvo con los Detroit Lions en el 2008.

En ocho campañas en la NFL el Pro Bowl 2004 acumuló 1.517 acarreos para 5.979 yardas y 49 anotaciones; por aire sumó 676 yardas y dos touchdowns.

El exestrella de los Auburn Tigers del fútbol americano colegial estableció en el 2005, junto con su madre Janice Johnson, la Fundación Rudi Johnson, con la cual ayudaba en la nutrición de niños de escuelas con limitados recursos.

"Lamentamos la pérdida de Rudi Johnson, Mejor Jugador SEC del año 2000. Rudi es uno de los mejores que jamás ha vestido el color naranja y azul. La familia, amigos y compañeros de equipo de Rudi están en nuestras oraciones", fue el mensaje que escribieron en sus redes los Auburn Tigers.