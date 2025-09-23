Dorna descarta una fusión de MotoGP con Fórmula 1 y apuesta por sinergias de calendario

Aldama se refirió al impacto que pueda tener el paso que dio el pasado mes de julio Liberty Media, la empresa dueña de la Fórmula 1, de comprar el 84 por ciento de Dorna, la empresa española propietaria de los derechos del campeonato mundial de MotoGP, por 3.100 millones de euros.

"Las sinergias las tendemos a entender en España como fusión. La idea que se ha explicado a la Unión Europea es que vamos a estar separados la Fórmula 1 y nosotros. Cada uno tenemos nuestra idiosincrasia y nuestro modelo de negocio. Lo que hay que hacer es hacerlo mejor y conseguir mejorar (...) La Unión Europa nos ha mirado hasta debajo de los calzoncillos y ha decidido que no hay esa situación de concentración", argumentó Aldama.

El directivo de Dorna Sports hizo esta reflexión en una mesa redonda en la III edición del foro Business Sport Forum organizado por los diarios Expansión y Marca en el espacio Meeting Place de Madrid.

Según Aldama, el mundo del motor, tanto en coches como motos, no compite contra sí mismo, sino "contra todo el ocio y entretenimiento". "Competimos todos, la música, el deporte... Motor sports es una parte pequeña dentro de ese gran mercado de ocio. Si el mercado va bien, nos favorece a todos", añadió.

Sí observó necesario estudiar sinergias en lo relativo a la logística, ante el crecimiento de los precios por transporte de material: "Ahí vemos muchísimas posibilidades".

También vio opciones de actuar de forma coordinada en cuanto al diseño del calendario para evitar algunos solapamientos de pruebas el mismo fin de semana y no coincidir en continentes o países.

"Hay que intentar analizar entre todos que no tiene sentido que nos hagamos daño gratis (...) Sinergias desde el punto de vista positivo. Desde el otro punto de vista, no va a ocurrir", insistió Aldama a la hora de descartar una fusión de los dos circuitos.

El directivo de Dorna Sports consideró inviable aplicar en MotoGP el modelo de reparto de ingresos de la Fórmula 1 o negociar conjuntamente los derechos televisivos.