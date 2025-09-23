Hugo Hoyama, leyenda del tenis de mesa, está en terapia intensiva tras sufrir un infarto

Hoyama, de 56 años, ingresó en el Hospital do Coração el pasado 12 de septiembre con "un dolor en el pecho" y se le diagnosticó un "infarto agudo de miocardio", por el que fue operado el lunes de esta semana, según el boletín divulgado este martes por la clínica.

"El extenista de mesa fue sometido a una cirugía de revascularización ayer (22) y, según el protocolo, se recupera en la unidad de terapia intensiva, con una evolución favorable", indicó el parte médico.

Hoyama es la máxima referencia del tenis de mesa brasileño. A lo largo de su exitosa carrera, se colgó 15 medallas en Juegos Panamericanos: diez oros, una plata y cuatro bronces.

Como jugador, también participó en seis ediciones de Juegos Olímpicos de forma consecutiva, desde Barcelona 1992 hasta Londres 2012.

Cuando se retiró pasó a los banquillos y fue técnico de la selección brasileña femenina de tenis de mesa en dos ciclos olímpicos (Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020). Actualmente, actúa como embajador de la categoría en el país suramericano.