Íñigo Pérez elogia al Atlético y a Simeone: "Es uno de los equipos que más me gusta"

"El Atlético lleva años siendo criticado por la escasez de juego, pero siempre que lo analizo tengo la sensación de que es un equipo que juega muy bien (…) Es uno de los equipos que más me gusta", enfatizó Pérez en rueda de prensa en el estadio de Vallecas antes del entrenamiento a puerta cerrada previo al partido de mañana contra el Atlético en el Metropolitano, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Ante su mal comienzo de temporada, consideró comprensible que al haber incorporado a jugadores nuevos, el Atlético necesita tiempo y un proceso de rodaje, pero se mostró convencido de que el 'Cholo' Simeone es un entrenador "ideal" para "solidificar proyectos y llevar mutuaciones".

"No podemos quedarnos sólo si tiene una mala racha o viene de una dinámica negativa. Hay que ser consciente de que el potencial que tiene es muy alto. Aunque ahora parece que no está bien por los resultados, en cualquier momento puedes ser tú una victima", analizó.

Respecto a la baja por sanción del delantero noruego del Atlético, Alexander Sorloth, quien ha anotado siete goles en enfrentamientos que ha disputado contra el Rayo, el técnico navarro se sinceró y expresó que se alegra de que no sea mañana de la partida: "Mejor que no esté en el campo".

Aunque el Rayo sólo lleva cinco puntos en otros partidos, Íñigo Pérez opinó que ha merecido más, si bien reconoció que deben ser "más contundentes" ante la meta rival: "Tenemos menos puntos y eso nos genera frustración, pero en ningún caso digo que no estamos bien".

El entrenador rayista apuntó que no ha hablado con el lateral uruguayo 'Pacha' Espino después del enfado que mostró cuando le sustituyó el pasado domingo ante el Celta en Vallecas después de que le hubiera dado la oportunidad de ser titular en vez de Pep Chavarría, algo que no es habitual.

Insistió en que esa reacción fue "normal" y que no le faltó al respeto: "No hay nada de qué hablar por mi parte. No es un capítulo que haya que acentuar por mi parte. Siempre hay una línea que no se puede cruzar y no se cruzó. Por mi parte, está zanjado".

Para el partido ante el Atlético, Íñigo Pérez comentó que volverán a ser baja, como ante el Celta, el central brasileño Luiz Enrique, quien sufrió una lesión muscular ante el Osasuna hace dos jornadas, y el delantero francés Randy Nteka por un tendinitis.