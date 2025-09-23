Irán da la sorpresa ante Serbia y se cita en cuartos con la República Checa

El cuadro iraní no se arredró ante el equipo balcánico y pese a ir dos veces por detrás en el marcador se apuntó un triunfo vibrante con parciales de 23-25, 25-19, 24-26, 25-22 y 15-9, en buena parte gracias a la combinación de Ali Hajipour y de Morteza Sharifi, ambos con 23 puntos, para hacer inútiles los 27 de Drazen Luburic.

Tambén en Pasay City, la República Checa no dio opción a la de Túnez, a la que desarboló con facilidad por 25-19, 25-18 y 25-23. El cuadro europeo festejó su pase a sus primeros cuartos mundialistas bajo la actual denominación del país y la vuelta desde que en 1986 los jugó como Checoslovaquia.

Los cuartos de final empezarán este miércoles con los encuentros Italia-Bélgica y Polonia-Turquía, y el jueves, además del duelo iraní-checo, se disputará el Estados Unidos-Bulgaria.