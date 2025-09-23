'Las Leonas' debutarán en Rosario contra Alemania y Países Bajos en diciembre

Los siguientes compromisos de la selección argentina femenina de hockey serán del 10 al 14 de febrero contra Irlanda y Australia en Hobart (Australia) y ya en junio, del 13 al 21, reanudarán la competición en Wavre (Bélgica) frente a Bélgica y China. Completarán el torneo, del que son subcampeonas tras Países Bajos, del 23 al 28 en Londres frente a España e Inglaterra.

Según el calendario de partidos confirmado por la Federación Internacional de Hockey (FIH), el equipo masculino argentino jugará sus primeros encuentros también como local del 10 al 14 de diciembre en Rosario contra Países Bajos y Pakistán.

Bélgica e India serán sus siguientes rivales del 10 al 15 de febrero en una localidad india todavía por confirmar y del 13 al 20 de junio se enfrentarán en Londres a Inglaterra y Australia.

Sus últimos compromisos serán en Berlín del 23 al 27 de junio contra las selecciones de Alemania, vigente campeona de Europa tras derrotar a Países Bajos en la final, y España, que ganó el bronce europeo contra Francia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy