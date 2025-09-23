Michiel Mouris gana en un igualado Mundial júnior contrarreloj

El ciclismo neerlandés cerró una exitosa jornada para su país con el doble título tras el logrado unas horas antes por Megan Arens, con el triunfo de Mouris seguido por el estadounidense Ashlin Barry, que logró la medalla de plata, a siete segundos del ganador; y tercero fue el belga Seff Van Kerckhove fue bronce a nueve segundos.

Mouris (2007) supo regular su esfuerzo en el duro recorrido y, tras marcar el tercer mejor registro en el primer tramo, se aupó al liderato en el segundo a partir del cual fue capaz de mantenerlo en el durísimo final de la adoquinada cote de Kimihurura, la zona en la que Remco Evenepoel dobló a Tadej Pogacar.

El pulso entre el neerlandés, el estadounidense y el belga resultó de lo más interesante con los tres ciclistas moviéndose en el estrecho margen de una decena de segundos.

De hecho, esta prueba júnior ha sido la más igualada de todas las cronos disputadas en este primer Mundial africano con hasta once ciclistas clasificados en menos de un minuto. El español Benjamín Noval fue el último del grupo que acabó a menos de un minuto del nuevo maillot arcoiris.

De los dos representantes españoles, Benjamín Noval firmó un tiempo por encima de la media hora (30:04), que le sirvió para ser undécimo; y Enaut Urcaregui con 31:29 fue vigésimo octavo.

Entre los ciclistas latinoamericanos destacó la decimocuarta posición del colombiano Jerónimo Calderón a 1:09 de Mouris.

El sueco Vilgot Reinhold marcó el primer tiempo que empezaba a ser referencia todavía con más de una treintena de ciclistas por concluir y el siguiente el estadounidense Beckam Drake que con un tiempo de 29:21 que le terminó dando la cuarta posición.