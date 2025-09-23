Polideportivo

Paula Ostiz está convencida de poder hacerse con el maillot arcoiris el sábado en la ruta

Redacción deportes, 23 sep (EFE).- La española Paula Ostiz (Movistar), tras proclamarse subcampeona del mundo contrarreloj júnior en los Mundiales de Ruanda, no descarta pelear por todo este sábado, 27 de septiembre, en la prueba en ruta y vestirse el jersey arcoiris.

Por EFE
23 de septiembre de 2025 - 09:20
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2346

"En la Watersley Ladies Challenge (prueba que ganó Ostíz en julio) ya demostramos que tenemos un buen equipo. Todas están muy fuertes y me van a ayudar. Espero conseguirlo el sábado", ha anticipado la ciclista navarra en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo.

Sobre su actuación en la contrarreloj, en la que únicamente ha sido superada por la neerlandesa Megan Arens, ha recordado que es una especialidad que "he preparado y trabajado bien en años anteriores".

"Sabía que estaba en tiempos y la última parte ha sido lo más duro. He sido segunda y ahora queda disfrutar", ha dicho tras colgarse la medalla de plata.

Enlace copiado