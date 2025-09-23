Paula Ostiz está convencida de poder hacerse con el maillot arcoiris el sábado en la ruta

"En la Watersley Ladies Challenge (prueba que ganó Ostíz en julio) ya demostramos que tenemos un buen equipo. Todas están muy fuertes y me van a ayudar. Espero conseguirlo el sábado", ha anticipado la ciclista navarra en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo.

Sobre su actuación en la contrarreloj, en la que únicamente ha sido superada por la neerlandesa Megan Arens, ha recordado que es una especialidad que "he preparado y trabajado bien en años anteriores".

"Sabía que estaba en tiempos y la última parte ha sido lo más duro. He sido segunda y ahora queda disfrutar", ha dicho tras colgarse la medalla de plata.