El belga Tim Merlier se corona en Houtland y suma su 65º triunfo

Merlier se impuso con autoridad en el esprint final al cruzar la meta tras 4h18:27, con el mismo tiempo que el alemán Max Kanter (XDS Astana Team), segundo, y su compatriota Arne Marit (Intermarché-Wanty), tercero y de vasta experiencia, con un único triunfo en su palmarés.

"Es fantástico alcanzar las 15 victorias este año, y sería un sueño terminar la temporada como el ciclista más exitoso del pelotón. No será fácil, pero tengo algunas oportunidades más, empezando por el Giro de Münsterland (Alemania) la semana que viene, y lo daré todo para terminar en lo más alto de la clasificación individual de más victorias", dijo el ciclista, según declaraciones difundidas por su equipo.

La carrera, que se desarrolló con un inicio tranquilo, vivió momentos de tensión a 48 kilómetros de meta, cuando una caída en el pelotón involucró al italiano Manlio Moro (Movistar), Alexis Renard y Jippe Heremans, lo que generó cortes momentáneos en el grupo principal.

El colombiano Fernando Gaviria (Movistar Team), de 31 años, estuvo presente en la disputa por la victoria, pero se limitó al noveno puesto, mientras el pelotón completaba un recorrido que combinó tramos llanos con secciones técnicas de carretera belga.

