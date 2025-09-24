El equipo de Australia revalida el título mundial en la prueba de relevos mixta

En estos primeros mundiales en el continente africano, el podio de la carrera que cerró la modalidad de contrarreloj, en este caso por equipos mixtos, fue el más ajustado de todas las pruebas disputadas en los tres días anteriores en Kigali.

Sólo hubo 10 segundos de diferencia entre Australia, Francia -que logró la medalla de plata a 5 segundos- y el bronce, que fue para Suiza, a otros cinco segundos de los segundos.

El equipo de España finalizó en sexta posición a 1:55 de Australia y superado también por Italia, cuarta, y Alemania, quinta.

El combinado australiano (Michael Matthews, Lucas Plapp, Jay Vine, Brodie Chapman, Amanda Spratt y Feliciti Wilson-Haffenden) marcó los mejores tiempos en los dos parciales masculinos, mientras que el femenino se vio superado en el primero por Suiza, puesto que recuperó al final de la prueba tras la exigente ascensión a Kimihurura.

El equipo de Suiza, que había marcado el tercer mejor tiempo en el relevo masculino, 33 segundos mejor que Francia y 34 mejor que Australia, terminó pagando en el femenino la avería mecánica de Marlen Reusser, su mejor ciclista y que el domingo se había vestido el arcoiris de campeona del mundo contrarreloj.

Con la ciclista de Movistar en liza, en el primer tramo cronometrado femenino Suiza ya era líder con 3 segundos de ventaja sobre Australia y 20 sobre Francia y en el siguiente, tras la avería, pasó en tercer lugar.

Las suizas todavía fueron capaces de rehacerse tras volver a alcanzar a sus compañeras, lo que les permitió recortar tiempos pero les faltó distancia para protagonizar la remontada. Al final tuvieron que conformarse con una medalla de bronce que, por los méritos hechos a lo largo del recorrido, debería haber sido de otro metal.

El sexteto español, con Héctor Álvarez, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Mireia Benito, Paula Blasi y Usoa Ostolaza, fue el primero en tomar la salida entre los combinados con opciones y lo confirmaron marcando el primer registro final por debajo de la hora (56:25).

Tanto el trío masculino como el femenino fueron los primeros en firmar los mejores tiempos en cada uno de los pasos intermedios, y estuvieron liderando la prueba hasta que pasaron las grandes favoritas: Australia, Francia, Suiza, Italia y Alemania. La actuación del trío femenino de Alemania impidió a España acabar en el top-5.