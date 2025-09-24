Polideportivo

El juvenil Rubio sorprende al ganar la quinta etapa del Clásico RCN, que lidera José Urián

Bogotá, 24 sep (EFE).- El juvenil Johan Rubio (Nu Colombia), de 19 años, sorprendió este miércoles al ganar la quinta etapa del Clásico RCN, en la que José Urián (Team Sistecrédito) mantuvo el liderato de la carrera colombiana.

Por EFE
24 de septiembre de 2025 - 19:05
El corredor, que es pupilo de Nairo Quintana, culminó los 196 kilómetros de recorrido entre el municipio de Funza, cercano a Bogotá, e Ibagué, capital del departamento del Tolima (centro), en 4 horas, 26 minutos y 12 segundos.

Rubio le sacó ocho segundos a Brayan Sánchez (Team Medellín); nueve a Mateo García (100 % Huevos) y Leison Maca (CRIC Nacional); 12 Jhonathan Chaves (Nu Colombia); 15 a Jeison Casallas (Avinal) y 22 a Daniel Arrollave (GW Erco Shimano), con quienes protagonizó la fuga de la jornada.

En la general, Urián lidera y es seguido por dos de sus compañeros del Team Sistecrédito: Sebastián Castaño, que está a nueve segundos, y Wilson Peña, ubicado a 16.

En la tabla le siguen dos de los favoritos al título, Rodrigo Contreras (Nu Colombia) a 16 segundos, y el veterano corredor hispano-colombiano Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM), a 17.

La sexta etapa se disputará el jueves sobre 168,1 kilómetros entre el municipio de Venadillo, en Tolima, y Manizales, capital de Caldas.

Esta fracción servirá a los escaladores para mostrar sus credenciales porque tendrán que subir el Alto el Sifón, uno de los principales atractivos de la carrera.

