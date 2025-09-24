El panameño Caballero asegura la clasificación de los Yanquis a la postemporada

En la jornada, el venezolano Francisco Álvarez le brindó oxígeno a los Mets y los Guardianes asaltaron el primer lugar de la Central de la Liga Americana, cuando restan cinco fechas para concluir el calendario regular de las Grandes Ligas.

José Caballero conectó el imparable para remolcar a Aaron Judge en la novena entrada con la carrera con la que los Yanquis dejaron en el terreno a los Medias Blancas y firmaron su clasificación para la postemporada por el joven circuito.

Los Yanquis (89-68), quienes se acercaron a un partido de los Azulejos (90-67) en la contienda por el primer lugar del Este, contaron con seis entradas de dos carreras del dominicano Luis Gil.

El venezolano Carlos Narváez remolcó dos carreras y el cubano Aroldis Chapman preservó la ventaja en la novena entrada para que los Medias Rojas vencieran a los Azulejos.

El triunfo mantiene a los Medias Rojas (86-71) como dueños del segundo comodín, por delante de Tigres y Astros.

Nathan Lukes anotó por los Azulejos (90-67), quienes aún mantienen ventaja de un juego respecto a los Yanquis.

Daniel Schneemann remolcó dos carreras, el dominicano José Ramírez anotó e impulsó una y el venezolano Gabriel Arias agregó una anotación para que los Guardianes derrotaran a los Tigres, logrando con ello empatar en el primer lugar de la Central de la Americana.

Con la victoria, los Guardianes (85-72) dominan el enfrentamiento directo con los Tigres (85-72), lo que les asegura el liderato divisional de terminar la temporada con récord igualado.

Riley Greene pegó un jonrón y el dominicano Wenceel Pérez remolcó una carrera, pero el zurdo Tarik Skubal permitió tres carreras, dos de ellas por error, en seis entradas y terminó con la derrota por los Tigres.

El venezolano Francisco Álvarez conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la octava entrada y los Mets borraron una diferencia de cinco carreras para derrotar a los Cachorros.

Francisco Lindor pegó un jonrón y remolcó tres carreras, Juan Soto tuvo una anotada y Edwin Díaz completó dos episodios en blanco para llevarse el salvamento por los Mets (81-76), quienes sacaron ventaja de un juego en la contienda por el último boleto a los 'playoffs' en la Nacional.

Carlos Santana llevó dos vueltas al plato por los Cachorros.

Elly de la Cruz se fue perfecto en tres presentaciones al bate y pegó un jonrón de dos carreras, pero no pudo evitar que los Rojos cayeran ante los Piratas.

Oneil Cruz pegó un vuelacercas de dos anotaciones y Alexander Canario anotó e impulsó una carrera por los Piratas, quienes contaron con el salvamento de Dennis Santana, quien lanzó la novena en blanco.

Con la derrota, los Rojos (80-77) se mantienen a un juego de los Mets en la carrera por el último cupo a la postemporada en el viejo circuito.

Michael Harris II conectó dos jonrones y el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó vuelacerca por segundo día consecutivo para que los Bravos superaran a los Nacionales.

El cubano Raisel Iglesias lanzó una entrada en blanco para quedarse con el rescate por los Bravos y el dominicano Nasim Núñez anotó una carrera por los Nacionales.