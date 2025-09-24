Italia-Polonia, primera semifinal de lujo

Los transalpinos no dieron margen a la sorpresa frente a Bélgica y se llevaron el partido por 3-0 con un parcial de 25-13, 25-18 y 25-18. Dolidos por la derrota sufrida en la fase de grupos ante el mismo rival, los italianos entraron en modo arrollador y desequilibraron a los belgas en los dos primeros sets.

Y pese a que en el tercero, los belgas aguantaron hasta el 10-10, terminaron sucumbiendo ante el empuje italiano.

Igualmente, Polonia se hizo valer con un parcial semejante sobre los turcos: 3-0 (25-15, 25-22 y 25-19). Liderados por el cubano nacionalizado Wilfredo León, que anotó 13 puntos, los polacos resolvieron sin apuros el primer parcial, abrieron una brecha de hasta cinco puntos en la segunda manga y, pese a un intento de remontada turca en el tramo final, cerraron el duelo con solvencia.

El cuadro de semifinales se completará en la madrugada del jueves con los otros dos cruces de cuartos: República Checa-Irán y Estados Unidos-Bulgaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy