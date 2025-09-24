Los astros de las montañas se alinean en Canfranc en busca del oro

Canfranc abre sus puertas, los senderos y los paisajes con su etiqueta de contar con "la estación internacional más bonita y montañera de Europa", que será el punto de partida de la ilusión para 73 selecciones de los cinco continentes que aportarán unos 1.600 atletas inscritos para competir sobre un terreno tan bello como complicado.

La edición pirenaica pondrá en escena a atletas ya consagrados en las dos ediciones previas, y que buscarán ampliar la gloria en cada una de las cuatro modalidades absolutas. De los 48 medallistas de las dos ediciones previas, 24 estarán en Canfranc Pirineos para volver a escalar al podio.

Entre la constelación de galácticos emiten un resplandor especial, dos bicampeones del mundo, el keniano Patrick Kipngeno (Uphill), de 32 años, una auténtica institución de la especialidad, y el noruego Stian Angermund (Short trail), de 39 años, quien regresa tras aceptar una sanción de meses tras un positivo.

Ambos participantes serán las principales referencias, pero habrá más nombres ilustres, como el estadounidense Adam Peterman, oro long trail en Chiang Mai (80 km) y el francés Benjamin Roubiol, oro en 2023. La nomina de participantes también se ilumina con históricos campeones del actual Short Trail en 2017, como Francisco Puppi y Jim Walmsley, así como el doble campeón mundial Classic Grayson Murphy.

En la modalidad vertical no habrá respiro para salvar 995 metros positivos en 6,4 km. Desde las proximidades de la estación de Canfranc el escenario se encarama por el verde valles para trepar hasta la cima de La Larraca, con las nubes al alcance de la mano. Recorrido que puede inspirar a Patrick Kipngeno, sin rival en Uphill. Con dos oros, aspira a hollar la cima del puesto número 1 del podio.

En la pugna en esta explosiva prueba estará el alicantino Álex García Carrillo, en forma tras su victoria en la reciente Sky 15K de Val d’Aran.

En categoría femenina la keniana Philaries Kesang, plata femenina en Innsbruck 2023, afronta la cita de Canfranc con la confianza de alzarse con el título, evidentemente con permiso de la suiza Maude Mathys, bronce en Tailandia 2022, una de las leyendas vivas del circuito mundial.

No estará en la salida la actual campeona del mundo, la austríaca Andrea Mayr, plata en 2021 y oro en 2023, pero sí lo hará la estadounidense Grayson Murphy, también estará presente en un short trail abierto a sorpresas.

Los bosques de Canfranc ofrecen un recorrido de 14 km y 750 metros de desnivel que serán muy exigentes, con subidas cortas pero tremendas, descensos muy técnicos y sin respiro en ningún momento. El Classic señala a los más veloces en senderos de montaña.

En mujeres las ausencias de Grayson Murphy y Tove Alexandersson, primera y segunda en Innsbruck, abren el pronóstico, entrando en la quiniela como favorita la keniana Joyce Njeru, bronce en la cita austríaca.

En hombres, Philemon Kiriago, plata en Innsbruck, vuelve con la única idea el oro. Su agresivo estilo será un reto para los europeos, quienes conocen los senderos técnicos pirenaicos.

Algo más que un maratón con 45 km y 3.600 metros de desnivel será algo más que un desafío en un escenario tan bello como doloroso, el habitual de la Canfranc-Canfranc. Los cresteos, bajadas interminables y pasos técnicos por las alturas garantizan a los participantes su condición de héroes.

En esta prueba Short Trail el favorito es el noruego Stian Angermund, candidato claro a la tercera corona de oro. Su potencia y técnica son sus avales, aunque el terreno pirenaico no regala nada. Tendrá como principales rivales al británico Thomas Roach, plata en Innsbruck, y el italiano Luca del Pero, bronce.

Entre las mujeres el Mundial oscense espera en duelo por todo lo alto entre la rumana Denisa Dragomir, que pretende recuparar el trono de 2021, y un trío suizo de altos vuelos, con Judith Wyder y Therese Leboeuf y la legendaria Maude Mathys, que sube de distancia tras su bronce en el Classic 2021.

Otra prueba que ronda los límites humanos con un recorrido de 80 km y 6.000 metros de desnivel. Se impone la alta montaña, con collados interminables, neveros tardíos y bajadas que causan escalofríos. El Mundial Canfranc Pirineos ofrecerá un duelo de jabatos. Se van a medir los mejores, dos campeones mundiales, el estadounidense Adam Peterman y el francés Benjamin Roubiol.

La mujeres a escena con el concurso de la española Gemma Arenas, bronce en el Mundial 2021, que tendrá como rivales nada menos que a dos subcampeonas mundiales: la sueca Ida Nilsson y la alemana Katarina Hartmuth.

Los atletas darán 2 vueltas por el recorrido de la Clásica el Barranco de Epifanio, una de las obras de ingeniería de principios del siglo XX para canalizar el agua. Recorrido cómodo por el bosque para que se imponga el más veloz.

España, con un equipo formado por 45 atletas, 22 hombres y 23 mujeres, es una potencia mundial en maratón, donde ha sumado oros por equipos, el masculino en Patagonia 2019 y femenino en Tailandia 2021. En Canfranc las representantes femeninas serán Sara Alonso, María Fuentes, Oihana Kortazar, Malen Osa, Patricia Pineda e Ikram Rharsalla.

En la parcela masculina competirán Manuel Merillas, Antonio Martínez, Andreu Blanes, Alain Santamaría, Nico Molina y Pablo Bautista. En ambos casos, lograr una medalla no sería un espejismo.