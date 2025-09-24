Tom Brady dice que críticos por su rol de analista y dueño de Raiders están paranoicos

"Me encanta el fútbol americano. Es un juego de principios. Con todo el éxito que me ha dado, siento que tengo un deber moral; por eso, el punto de intersección de mis roles no es un punto de conflicto, a pesar de lo que puedan creer los paranoicos y desconfiados. Es el punto de donde surge mi deber ético para crecer, evolucionar y mejorar el juego que me ha dado todo", aseveró Brady.

El siete veces campeón del Super Bowl se defendió a través de 'The 199' su espacio en el que cada semana habla de distintos temas.

Brady desató la polémica luego de que en el juego de la semana dos en el que Raiders perdió 20-9 ante Chargers se le vio en el palco de los entrenadores de su equipo metido en el plan de juego.

Ante las críticas surgidas por su presencia, el pasado 16 de septiembre la NFL aclaró las actividades a las que puede o no acceder el ex mariscal de campo debido la información privilegiada que puede tener por su trabajo como analista y dueño de un equipo.

"Tom sigue teniendo prohibido acudir a instalaciones del equipo para entrenamientos o reuniones de producción. No existen políticas que prohíban a un dueño sentarse en la cabina de los entrenadores ni usar auriculares durante un partido", escribió la NFL.

En dicho comunicado la liga también explicó que Brady no infringió ninguna restricción.

"Brady estaba sentado en la cabina en su calidad de socio. Todo el personal que se siente en la cabina debe cumplir con las políticas que prohíben el uso de dispositivos electrónicos que no sean los proporcionados por la liga", puntualizó la NFL.

Este miércoles, el futuro miembro del Salón de la Fama explicó cómo busca alcanzar la excelencia a través de cada una de sus nuevas funciones, tal como lo hizo cuando estaba en el campo.

"Como analista quiero que todos los que nos ven sientan que aprovecharon al máximo las tres horas que nos dedican. Quiero entretener, informar y ayudar a crear una experiencia televisiva aprovechando el profundo conocimiento y sabiduría que he adquirido jugando fútbol americano de alto nivel", dijo.

"Como dueño minoritario de Raiders, quiero que este equipo recupere la gloria de esos increíbles años bajo el mando de Al Davis y John Madden. Quiero jugadores talentosos que tengan los valores correctos y sepan cómo alcanzar el éxito del equipo", concluyó.