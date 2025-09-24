Xander Zayas, campeón de la OMB, firma con agencia deportiva ligada con Bad Bunny

Rimas Sports es una agencia deportiva puertorriqueña, fundada como una extensión natural del fenómeno cultural que representa Rimas Entertainment, casa de artistas de renombre mundial como Bad Bunny, Eladio Carrión, Mora y Arcángel.

"Unirme a Rimas Sports marca el inicio de una nueva era en mi carrera", declaró Zayas, de 23 años, en un comunicado.

"Estoy entrando a una plataforma global que entiende mi visión, mis valores y mis raíces. No sólo quiero ser campeón del mundo; quiero ser un referente internacional, un atleta que trascienda fronteras y eleve el nombre de Puerto Rico y de toda América Latina en el escenario deportivo global", agregó.

Invicto con un récord profesional de 22-0 (13 KOs), Zayas ha logrado ascender meteóricamente en las clasificaciones globales, cuando se coronó campeón welter ligero de la OMB el pasado 26 de julio al derrotar al mexicano Jorge Pérez por decisión unánime.

La colaboración entre Zayas y la agencia deportiva permitirá desarrollar iniciativas sólidas en áreas clave como el mercadeo, el posicionamiento de marca y la creación de alianzas comerciales.

Aseguró que con Rimas Sports, tiene "el respaldo, la estructura y la visión para hacerlo realidad".

"Esto no es sólo una alianza profesional, es una sociedad estratégica con propósito", enfatizó.

Por su parte, Alejandro Padrón, director de Rimas Sports, destacó que Zayas "no sólo es uno de los boxeadores más talentosos del planeta en su categoría", sino "un atleta con una proyección global inmensa, un embajador cultural y un modelo para una nueva generación que ve en el deporte una plataforma para inspirar, influir y transformar".

Rimas Sports es la agencia deportiva puertorriqueña que también representa a los beisbolistas Fernando Tatis Jr y Ronald Acuña Jr, y al piloto colombiano Juan Pablo Montoya y a su hijo, Sebastián Montoya.