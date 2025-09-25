Diego Camargo gana la etapa reina y es el nuevo líder del Clásico RCN

Camargo, del Team Medellín, aprovechó sus dotes de escalador para coronar en solitario el Alto del Sifón, una etapa de montaña a 4.149 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera Central. Se mantuvo en cabeza hasta llegar a Manizales (Caldas), tras un trayecto de 168,1 kilómetros que partió de Venadillo (Tolima).

La dura jornada estuvo acompañada de lluvia, por lo que Camargo y otros corredores sufrieron caídas, pero lograron ponerse de pie hasta culminar la fracción.

En la etapa, el segundo lugar fue para Wilson Peña, del Team Sistecredito, quien perdió 44 segundos. Javier Jamaica, del Nu Colombia, llegó tercero a 4 minutos y 41 segundos.

Contreras, actual campeón de la Vuelta a Colombia, llegó en el octavo lugar, a una diferencia superior a los ocho minutos. Misael Urián, del Team Sistecredito y que partió como líder, desfalleció y perdió más de 14 minutos con Camargo.

A falta de tres etapas para finalizar la prueba, Camargo —quien en 2020 fue campeón de la Vuelta de la Juventud y de la Vuelta a Colombia, algo que solo habían logrado Rafael Antonio Niño y Oliverio Rincón— tiene una ventaja de 39 segundos sobre Peña, que es el segundo en la clasificación general individual.

La tercera plaza es para Jamaica, que pierde 4 minutos y 44 segundos con Camargo. Yeison Reyes, del Orgullo Paisa, es cuarto a una diferencia de 5 minutos y 16 segundos.

Contreras cede casi nueve minutos ante Camargo, una diferencia que parece casi imposible de recortar, ya que el nuevo líder es un escalador y se desempeña bien en los tramos contrarreloj individual.

Además, Camargo tiene un equipo fuerte, capaz de defender a su líder de los intentos que puedan hacer Peña, Reyes y otros corredores que no resignan sus posibilidades de buscar la corona.

Este viernes, la caravana multicolor transitará entre Villamaría (Caldas) y Pereira (Risaralda), una jornada de 201 kilómetros con un remate en ascenso.

La última fracción, el domingo 28 de septiembre, es una contrarreloj individual de 12 kilómetros en terreno de ascenso que finalizará en el Cerro Cristo Rey, en Cali.