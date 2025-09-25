El doble español de scull se clasifica para la final del Mundial de Remo de Sanghái

García y Conde fueron, con 6:35.98, terceros en su serie en la que se impuso la pareja rumana con Andrei Cornea y Marian Enache quienes pararon el crono en 6:31.08. Este registro les clasifica como los más rápidos en la final que tendrá lugar mañana.

Por su parte, el doble scull irlandés cruzó la meta en la segunda posición con Phillip Doyle y Fintan McCarthy, con 6:33.14.

En la segunda semifinal, el mejor registro fue para los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, con 6:36.46, en una regata más lenta que la de los españoles.