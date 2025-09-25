El mexicano Isaac Del Toro competirá con históricos ciclistas en un critérium en España

Enfrente tendrán al equipo integrado por el ganador de un Tour de Francia y dos Vueltas a España, Pedro Delgado, y la vigente campeona de la ronda francesa, Pauline Ferrand-Prévot.

En esta segunda edición, la organización ha diseñado para este duelo parejas mixtas entre leyendas del ciclismo y corredores que se encuentran en su mejor momento deportivo.

Las dos parejas se enfrentarán en una prueba a cinco vueltas diseñada en el circuito de la Ciudad Deportiva de La Nucía con puntuación en meta y la contrameta.

El Critérium también contará con la participación de Dylan van Baarle, campeón de la París-Roubaix 2022, subcampeón del mundo en Ruta 2021 y campeón de Países Bajos en Ruta, además de contar con la presencia del pentacampeón del Giro de Italia, dos veces ganador del Giro de Italia, campeón del Mundo contrarreloj y medalla de oro olímpica contra el crono, Miguel Indurain.

El exciclista navarro ha tenido un papel destacado en esta edición, ya que además ha diseñado el trazado de la prueba de Gran Fondo, abierta a todo el público, que transcurrirá por gran parte de la comarca de La Marina.

También han confirmado su participación en el Critérium el joven talento valenciano, doble campeón del mundo júnior en pista (puntuación y madison), Eric Igual y el campeón olímpico en ruta en Pekín 2008, Samuel Sánchez.

Esta prueba mixta será una de las muchas que se celebrarán en el Critérium, en el que también se disputará el clásico desafío de los ciclistas al piloto de rallyes, Miguel Fuster, seis veces campeón de España.

Fuster deberá dar dos vueltas al circuito con su vehículo antes de que los ciclistas que lo desafíen completen una.