Europa y Estados Unidos se citan en Nueva York para su eterno duelo de la Copa Ryder

Europa, capitaneada por el inglés Luke Donald y con el español Jon Rahm y el norirlandés Rory McIlroy como grandes referentes, busca reeditar el título logrado hace dos años en Roma, un reto mayor al disputarse esta vez en territorio rival, además en el siempre hostil escenario de Nueva York.

Estados Unidos, con Keegan Bradley como capitán, se apoya en su gran estrella, Scottie Scheffler, número uno del mundo desde 2023, para intentar recuperar la Copa Ryder.

Aunque Estados Unidos sigue dominando el palmarés histórico con 27 títulos frente a los 15 europeos (que comenzaron como Gran Bretaña antes de integrar al resto del continente), Europa ha tomado el mando en las últimas tres décadas, llevándose 10 de las 14 ediciones más recientes.

El presidente de Estados Unidos, gran aficionado al golf, propietario de varios campos y amigo personal de algunos miembros del equipo local, como Bryson DeChambeau, asistirá este viernes al Bethpage Black para respaldar al conjunto estadounidense.

"Cuando representas a tu país en un lugar como Bethpage Black en Nueva York, tener al presidente allí apoyándote es algo absolutamente increíble. Estoy realmente agradecido con él por hacerlo por nosotros", afirmó Bradley en la previa.

"Ese primer 'tee' en Bethpage, con el presidente allí, será algo para recordar para siempre", añadió.

En este segundo mandato, Trump está abrazando los grandes eventos deportivos: se dio un baño de masas en el Super Bowl, recorrió el circuito de Daytona en la Nascar, entregó el trofeo del Mundial de Clubes de la FIFA al Chelsea y vio a Carlos Alcaraz conquistar el Abierto de Estados Unidos.

"Muchos de nosotros ya hemos jugado frente a público rival. Quizás no en Nueva York", avisó Luke Donald, que dijo que ha instruido a sus jugadores a ser "respetuosos con el público" y concentrarse en jugar al golf para evitar que la hostilidad se intensifique.

El público neoyorquino es conocido por su actitud ante el deporte: ruidoso, intenso y hostil con los rivales. Los New York Knicks en la NBA, los Yanquis en la MLB o incluso el Abierto de Estados Unidos, en un deporte de etiqueta como el tenis, son buenos ejemplos de esta afición sin pelos en la lengua.

Aunque la grada también puede volverse contra los estadounidenses si no cumplen con las expectativas: por primera vez, los golfistas recibirán una remuneración por participar en el torneo, 200.000 dólares por cabeza, que se suman a otros 300.000 destinados a causas benéficas de su elección.

El pago a los golfistas, que muchos han decidido donar, ha causado mucha polémica, pues la Copa Ryder se ha percibido históricamente como un torneo en el que ser elegido para participar es motivo de honor.

La Ryder se concentra en tres jornadas, de viernes a domingo, con un total de 28 partidos, cuyos protagonistas los deciden los respectivos capitanes.

En las dos primeras se juega por dúos, con cuatro partidos diarios en la modalidad 'fourball', donde cada golfista juega su propia bola y la tarjeta más baja es la que se adjudica el hoyo, y otros cuatro 'foursome', donde sólo hay una bola por pareja y la van golpeando de forma alterna.

El domingo, hay doce enfrentamientos, mano a mano, en la modalidad de 'match play'. Compiten hoyo por hoyo y el que gane en cada uno se lleva un punto, en vez de sumar el total de golpes en un recorrido ('stroke play'), el formato habitual en las competiciones de golf.

Al haber 28 puntos en juego, levanta la copa de oro el equipo que alcance 14,5. En caso de empate a catorce, retiene el título el vencedor de la edición anterior, en este caso Europa.