La etíope Shewarge Alene, ganadora del maratón de Estocolmo, fallece a los 30 años

"Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", reza el comunicado del maratón sueco.

Alene, experimentada corredora de maratón, poseía una mejor marca en la distancia de 2h27:26 realizada el 15 de octubre de 2023 en Cape Town (Sudáfrica).