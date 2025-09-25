Polideportivo

La etíope Shewarge Alene, ganadora del maratón de Estocolmo, fallece a los 30 años

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- La etíope Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo, falleció este jueves a los 30 años, solo cuatro meses después de su victoria el pasado 31 de mayo, según confirmó la organización del maratón sueco.

Por EFE
25 de septiembre de 2025 - 08:00
"Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", reza el comunicado del maratón sueco.

Alene, experimentada corredora de maratón, poseía una mejor marca en la distancia de 2h27:26 realizada el 15 de octubre de 2023 en Cape Town (Sudáfrica).

