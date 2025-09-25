Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro se medirán en Andorra para un 'docushow' deportivo

Esta prueba servirá para enfrentar a los eslovenos Pogacar y Roglic, al danés Vingegaard y al mexicano Isaac Del Toro en una competición histórica para el ciclismo mundial que se convertirá en un 'docushow' internacional.

Los protagonistas, figuras destacadas del ciclismo actual, mostrarán tanto su faceta competitiva como la más personal, en un formato innovador que combina deporte, emoción y narrativa audiovisual. La prueba incluirá dos modalidades espectaculares: una cronoescalada y un critérium, diseñadas para hacer vibrar tanto a los espectadores en directo como a la audiencia internacional que podrá disfrutar del contenido a partir de diciembre.

El primer objetivo será una cronoescalada al Coll de la Gallina, un puerto de categoría especial legendario por su experiencia y que se ha convertido en un símbolo del ciclismo del Principado. El ascenso, desde Bixessarri, se alargará 8,23 kilómetros y acumulará un desnivel de más de 750 metros.

Después, el centro de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany se transformará en un circuito urbano donde los cuatro campeones competirán en un critérium abierto para el público que llevará la emoción del ciclismo en pleno centro del Principado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La plaza del Consell General acogerá una salida neutralizada desde dónde los ciclistas empezarán a ir dirección a la Plaza de la Rotonda dónde se ubicará el arco de salida. Allí se iniciará una competición urbana inédita que pasará por los ejes comerciales de las Avenidas Meritxell y Carlemany hasta llegar a la iglesia de Escaldes-Engordany.

El circuito será circular y, por tanto, la afición podrá disfrutar del paso de los cuatro mejores ciclistas del mundo. La meta se encontrará en la plaza de la iglesia, en la calle Santa Anna de Escaldes-Engordany.

Este proyecto innovador cuenta con la colaboración de IPG Mediabrands Entertaintment, especializada en grandes formatos internacionales, y de la productora Wakai, responsable de algunos de los documentales deportivos más reconocidos de los últimos años.