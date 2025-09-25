Rahm y Hatton abrirán la defensa de la Copa Ryder para Europa

Rahm y Hatton ya fueron los elegidos por el capitán europeo, Luke Donald, para abrir la última Ryder Cup en Roma, un partido que el vasco y el inglés ganaron a Scottie Scheffler y Sam Burns.

Rahm, de hecho, ha disputado siempre el 'foursome' inaugural en todas las ediciones de la Ryder que ha jugado: en 2018 junto a Justin Rose y en 2021 con Sergio García.

Está previsto que Rahm y Hatton empiecen su partido contra Thomas y DeChambeau a las 07:10 hora local (11:10 GMT), poco después del amanecer, en el campo Bethpage Black de Nueva York.

DeChambeau es el único integrante del equipo estadounidense que compite, como Rahm, en el LIV, el circuito saudí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 'foursome' es una modalidad con una sola bola por pareja que van golpeando de forma alterna.

Está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acuda este viernes a Bethpage Black para apoyar al equipo local, pero no lo hará hasta la segunda sesión de la jornada, para la disputa de los partidos de 'fourball'.