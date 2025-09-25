República Checa rompe 55 años de espera y peleará por puesto en la final contra Bulgaria

Los checos confirmaron su condición de revelación del torneo al doblegar a Irán por 3-1 (22-25, 27-25, 25-20 y 25-21) y meterse en semis tras 55 años de espera. Éstos se vieron obligados a remontar, ya que los iraníes ganaron la primera manga por 22-25, después de romperla con tres puntos seguidos al llegar al 20-20, lo que les dio un ligero colchón que supieron administrar.

En el segundo set la historia amenazó con repetirse, pues llegaron a contar con un 22-20 a su favor tras parciales que no fueron más allá de 3-0. Sin embargo los checos fueron capaces de recomponerse para terminar ganando por 27-25.

Más diferencia hubo en la tercera manga, que aun así también se decantó en el tramo final cuando los europeos pasaron del 19-18 al 23-18 y con ello se subieron a una ola que les llevó a adjudicársela. Finalmente, en la cuarta, sellaron el triunfo definitivo después de moverse en el entorno de los cinco puntos de renta favorable a partir del 10-5. El checo Patrick Indra con 22 puntos, 20 de ataque y 2 de servicio, fue el más destacado.

Ya Bulgaria superó a Estados Unidos por 2-3 (25-21, 25-19, 17-25, 22-25 y 13-15) en un partido trepidante que se resolvió en el quinto set. En el primero, los estadounidenses apenas dieron opción, yendo en todo momento por delante a partir del 3-2 y contando incluso con ventajas de seis puntos en algunos tramos. Distinto fue el segundo, en el que la iniciativa la llevaron los búlgaros hasta el 12-13, momento en el que su rival encadenó un 5-0 de parcial que le impulsó hacia el éxito posterior.

No le quedaba más remedio a Bulgaria que reaccionar y en el tercero, un 'calco' del primero pero en sentido inverso, se adelantó en el 3-2 y siguió mandando hasta la conclusión, alcanzando los nueve, renta favorable tras un 6-1.

Crecidos por verse metidos de lleno en la pelea, fueron capaces de igualar a dos la contienda tras una cuarta manga que estuvo muy igualada, tanto que ninguno de los dos contendientes fue capaz de disponer de más de dos puntos de ventaja hasta el 25-22 final.

Todo quedó así a merced de un último y definitivo set en que Bulgaria se mantuvo en la línea delantera en todo momento, hasta situarse a cuatro tantos de ventaja (10-14). Pese a que EE.UU logró meterse 13-14, fueron los búlgaros quienes tuvieron la última palabra para cerrar el set y, por ello, el partido por 13-15.

Las semifinales que medirán a los búlgaros contra los checos y a los italianos contra los polacos se celebrarán el sábado 27 de septiembre, quedando para el domingo 28 la lucha por el tercer y cuarto puesto y la final en Pasay.