Aleix García y Rodrigo Conde, a un paso de la medalla en doble sculls

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- Los españoles Aleix García (Raspas del Embarcadero) y Rodrigo Conde (Miño) se quedaron a un paso de la medalla en la final de doble sculls de los Mundiales de remo que se están disputando en el centro acuático de Shanghái, al concluir en la cuarta posición a algo más de dos segundos del podio.