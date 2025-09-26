Polideportivo

Aleix García y Rodrigo Conde, a un paso de la medalla en doble sculls

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- Los españoles Aleix García (Raspas del Embarcadero) y Rodrigo Conde (Miño) se quedaron a un paso de la medalla en la final de doble sculls de los Mundiales de remo que se están disputando en el centro acuático de Shanghái, al concluir en la cuarta posición a algo más de dos segundos del podio.

Por EFE
26 de septiembre de 2025 - 05:10
Los palistas españoles, subcampeones del mundo en 2022, acabaron con un tiempo de 6:17.42 que no les permitió obtener una nueva presea universal, ya que los irlandeses Philip Doyle y Fintan McCarthy se colgaron el bronce con 6:15.13.

La victoria fue para los polacos Miroslav Zietarski y Mateusz Biskup, imparables, con un tiempo de 6:11.97, inabordables también para los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, segundos con 6:13.57.

El doble scull femenino Aina Cid y Virginia Díaz acabó en el 'top 10' del mundo. Las españolas fueron cuartas en la final B con un crono de 7:09.53, lejos de las tres primeras posiciones que ocuparon los botes de Irlanda (7:00.20), Estados Unidos (7:00.93) y Uzbekistán (7:02.60).

Mientras tanto, la aragonesa Esther Briz, bronce europeo hace dos años en dos sin, disputará el domingo la final A de skiff al ser tercera de la segunda semifinal, en la que, con un tiempo de 7:36.82, tan solo fue superada por la irlandesa Fiona Murtagh (7:29.61) y la lituana Viktorija Senkute (7:32.11).

Daniel Díaz y Josefa Benítez fueron quintos en su semifinal de doble scull mixto adaptado y tendrán que lugar en la final B por los puestos del séptimo al duodécimo.

