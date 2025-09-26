Aleix García y Rodrigo Conde, a un paso de la medalla en doble sculls

Los palistas españoles, subcampeones del mundo en 2022, acabaron con un tiempo de 6:17.42 que no les permitió obtener una nueva presea universal, ya que los irlandeses Philip Doyle y Fintan McCarthy se colgaron el bronce con 6:15.13.
La victoria fue para los polacos Miroslav Zietarski y Mateusz Biskup, imparables, con un tiempo de 6:11.97, inabordables también para los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, segundos con 6:13.57.
El doble scull femenino Aina Cid y Virginia Díaz acabó en el 'top 10' del mundo. Las españolas fueron cuartas en la final B con un crono de 7:09.53, lejos de las tres primeras posiciones que ocuparon los botes de Irlanda (7:00.20), Estados Unidos (7:00.93) y Uzbekistán (7:02.60).
Mientras tanto, la aragonesa Esther Briz, bronce europeo hace dos años en dos sin, disputará el domingo la final A de skiff al ser tercera de la segunda semifinal, en la que, con un tiempo de 7:36.82, tan solo fue superada por la irlandesa Fiona Murtagh (7:29.61) y la lituana Viktorija Senkute (7:32.11).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Daniel Díaz y Josefa Benítez fueron quintos en su semifinal de doble scull mixto adaptado y tendrán que lugar en la final B por los puestos del séptimo al duodécimo.