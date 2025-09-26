Castaño gana la séptima etapa y Camargo da otro paso grande para ganar el Clásico RCN

Bogotá, 26 sep (EFE).- El colombiano Sebastián Castaño ganó este viernes la séptima etapa del Clásico RCN, en tanto que Diego Camargo mantuvo el liderato de la carrera que finalizará el próximo domingo en Cali con una contrarreloj individual de 12,6 kilómetros.