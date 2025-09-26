Castaño gana la séptima etapa y Camargo da otro paso grande para ganar el Clásico RCN

Castaño (Team Sistecredito) venció en el remate a Rodrigo Contreras (NU Colombia) y a Daniel Hoyos (Alcaldía de Manizales).
La jornada, que salió de Villamaría (Caldas) y llegó a Pereira (Risaralda), tuvo un recorrido de 201 kilómetros que el grupo de fuga, con Castaño a la cabeza, completó en 4 horas, 52 minutos y 34 segundos.
El grupo del líder Camargo (Team Medellín-EPM) entró a una diferencia de un poco más de dos minutos, lo que no compromete su privilegiada posición.
Camargo, de 27 años de edad, quien estuvo en las filas del EF Education -donde no pudo conseguir grandes resultados en las carreras del World Tour-, tiene en la general individual una ventaja de 39 segundos sobre Wilson Peña (Team Sistecredito), su más cercano rival.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La tercera plaza es para Javier Jamaica (Nu Colombia), que pierde 4 minutos y 44 segundos con Camargo. Yeison Reyes (Orgullo Paisa), es cuarto a una diferencia de 5 minutos y 16 segundos, en tanto que la quinta casilla es para Estiven García (Team Sistecredito), a 6 minutos.
Contreras, también con experiencia en Europa, recuperó algo de tiempo y ahora es sexto a una diferencia de casi siete minutos.
Este sábado se correrá la penúltima etapa, de 135,9 kilómetros entre Pereira y Buga, en la que Camargo tiene que estar atento para bloquear las fugas que puedan poner en peligro su liderato.
El Clásico RCN es la tercera carrera ciclística por etapas más importante del país después del Tour Colombia y la Vuelta a Colombia.