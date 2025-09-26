El Bribon afianza su liderato en el Mundial

El barco del Náutico de Sanxenxo aventaja en cuatro puntos al ‘Titia’ de Mauricio Sánchez-Bella, que fue el más regular con tres segundos puestos y pasa del cuarto al segundo puesto en la general.

El tercer protagonista de la jornada fue el ‘Sprig’, un histórico diseño de Clinton H. Crane con 95 años de antigüedad, patroneado por Greg Stewart. El equipo estadounidense celebró su primera victoria parcial en este Mundial, que además marca la primera en un campeonato del mundo con este emblemático barco.

La flota tuvo que esperar dos horas en tierra a que se disiparan las tormentas torrenciales que cruzaban la bahía de Oyster.

Finalmente, a las 12:30 horas, el Oficial Principal de Regata, Shannon Bush, y el Comité de Regatas del SCYC dieron inicio a la competición bajo un viento del sur muy variable, que osciló entre 6 y 20 nudos.

