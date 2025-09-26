El Real Madrid, satisfecho de la decisión de la UE sobre la venta de la Ciudad Deportiva

El Ejecutivo comunitario ha corregido su postura sobre este litigio seis años después de que el TJUE fallara a favor del club blanco en su reclamación contra la sentencia que le obligó a devolver 20 millones (unos 23 millones de dólares) por supuestas "ayudas ilegales" en relación con la operación que dio pie a la construcción de las Cuatro Torres en el lugar donde se situaba su ciudad deportiva, ubicada en la zona norte de la capital madrileña.

"El Real Madrid C. F. quiere manifestar su satisfacción por la decisión de la Comisión Europea, que determina que el convenio de regularización suscrito con el Ayuntamiento de Madrid en el año 2011 'no constituye ayuda de Estado', por lo que concluye que han quedado debidamente resueltas las dudas que motivaron la incoación del expediente", señala en un comunicado la entidad que preside Florentino Pérez.

Según el club blanco, la CE "reconoce en su decisión final que no se otorgó ningún trato de favor ni ayuda alguna al Real Madrid".

El dictamen constata "expresamente que la compensación establecida en el convenio de 2011 era la forma más beneficiosa para el Ayuntamiento de Madrid de resolver el incumplimiento" que había soportado el Real Madrid durante más de una década, añade la nota.

"Dicha compensación se estableció ante la imposibilidad sobrevenida de la entrega de la parcela B-32, ubicada en Las Tablas, al Real Madrid, que era un compromiso proveniente del convenio de 19982", se señala.

La Comisión Europea asume que la valoración de la parcela B-32, conforme a la metodología catastral y los criterios de valoración de la normativa aplicable, "era la correcta, resultando erróneo el sistema de valoración" que la institución que preside la alemana Ursula von der Leyen encomendó a un estudio de arquitectura de Barcelona, que sirvió de base para la decisión condenatoria inicial de 2016, recuerda la entidad madridista.

"Todas las valoraciones de tasadoras independientes aportadas por el Real Madrid y la de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda coinciden con la valoración establecida por los técnicos municipales en el convenio de 2011", se remarca en el comunicado.

También se afirma que el Ayuntamiento de la capital recabó todos los informes técnicos necesarios (jurídicos, económicos y urbanísticos) para la suscripción del convenio de 2011 "como hubiera hecho cualquier otro operador privado en condiciones de mercado".