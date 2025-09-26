Francés Tranchand oro en maratón, plata para Manuel Merillas y bronce para Andreu Blanes
Canfranc (Huesca), 26 sep (EFE).- El francés Fredéric Tranchand se ha proclamado campeón del mundo de Short Trail (maratón) en la prueba del Mundial de Carreras de Montaña y Trail Running Canfranc Pirineos disputada con un recorrido de 44,4 km y 3.469 metros de desnivel con salida y meta junto a la Estación de la localidad oscense.
Por EFE
26 de septiembre de 2025 - 08:00
Tranchand (Saint Chamond, 37 años), hizo la mayor parte de la prueba en solitario e invirtió en meta un tiempo 4h.42.08.
El equipo español brilló con luz propia, con la medalla de plata de Manuel Merillas (4h.43.43) y la de bronce para Andreu Blanes.
La cuarta plaza ha sido para otro español, Alain Santamaría.