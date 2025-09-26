Harry Hudson se proclama campeón del mundo júnior y Noval se cae cuando optaba a medalla

Junto a Hudson, primer campeón británico en esta categoría, se subieron al podio de Kigali el francés Johan Blanc, segundo, y el polaco Jan Jackowiac, tercero, que esprintaron por la medalla de plata y acabaron a dieciséis segundos.

Hudson completó las ocho vueltas al duro circuito de Kigali, con la doble ascensión en cada una de ellas a la cote de Kigali Golf (0,8 km al 8,1 %) y la adoquinada cote de Kimihurura (1,3 km al 6,3 %) en un tiempo de 2 horas 55 minutos y 19 segundos a un promedio de 40,829 km/h.

En una carrera en la que los ataques fueron constantes con numerosas alternativas, y casi siempre con los españoles Benjamín Noval y Javier Cubillas metidos alguno de ellos en los ataques, el británico lanzó su ataque a 36 kilómetros del final en un momento en el que se había reagrupado el pelotón.

Hudson abrió hueco y supo gestionar su ventaja que en ningún momento llegó a superar el minuto sobre el resto de participantes, aunque hubo instantes en los que llegó a estar a 10 segundos de ser alcanzado por el español Javier Cubillas y el italiano Roberto Capello, cuando todavía faltaban una veintena de kilómetros.

El asturiano Benjamín Noval, en su primer año en la categoría, pudo convertirse en el gran protagonista cuando a falta de 5 kilómetros para el final lanzó un ataque en busca de Hudson, al que únicamente fue capaz de responder el francés Blanc y también Cubillas, aunque éste último terminó cediendo.

Cuando Noval, junto a Blanc que le seguía pero apenas le daba relevos, peleaba por recortar la diferencia al británico y la ascensión a Kimihurura por delante, se fue al suelo a 3,6 kilómetros.

El protagonismo del ciclismo español en esta categoría obtuvo un premio demasiado pequeño para los méritos que hicieron con el decimoquinto puesto de Cubillas y el trigésimo quinto de Noval.