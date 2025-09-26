Los 49ers recuperan a Brock Purdy ante Jaguars, pero extrañarán a Nick Bosa

"Brock está listo para volver y eso es excelente para nosotros. De Nick sólo puedo decir que es un jugador diferente por lo que no es tan fácil decir: 'El siguiente y a seguir adelante'. Duele su ausencia", afirmó el 'coach' en la previa del duelo de la semana cuatro de la temporada de la NFL.

Los 49ers han luchado desde el inicio de la campaña con una plaga de lesiones en varios de sus jugadores estelares, a pesar de lo cual son líderes de la división Oeste de la Conferencia Nacional con tres victorias.

Purdy terminó el juego de la semana uno, lesionado del dedo gordo de un pie y del hombro, situación que lo dejó fuera de los siguientes dos partidos en los que Mac Jones, su respaldo, lideró al equipo a un par de triunfos.

Ahora es Jones el que está en la lista de lesionados y es duda para estar en la banca el próximo domingo ante Jaguars.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los hombres importantes a la ofensiva con los que no podrán contar los gambusinos están George Kittle, Jordan Watkins y Brandon Aiyuk, además están en duda, también por lesión, Ricky Pearsall y Jauan Jennings.

Entre las bajas de la defensiva Shanahan habló de lo insustituible que es Nick Bosa, principal cazador de 'quarterbacks' del equipo, quien este viernes fue operado con éxito para reparar la rotura del ligamento cruzado anterior que se rompió el domingo pasado.

"Nick es un jugador importantísimo. Es alguien insustituible, y eso lo complica mucho, aunque debemos asumir que a pesar de su ausencia seguimos teniendo los mismos desafíos", subrayó Shanahan.

A pesar del liderazgo que pierden sin Bosa, el entrenador confió en que los chicos que empujan en su defensiva encontrarán la manera de mantener la exigencia que Nick ponía en el campo.

"Nos enfrentamos a un gran reto, pero hasta ahora estos chicos han demostrado, en estos tres partidos, que luchan sin importar lo que pase. Es nuestro trabajo como entrenadores, independientemente de la ausencia de Nick, lograr que todos jueguen a su máximo nivel", concluyó el 'coach'.