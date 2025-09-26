Peña anuncia que Paraguay será sede del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista en 2028

Asunción, 26 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este viernes que su país será sede, en 2028, del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), con lo que se convertirá en la quinta nación suramericana en albergar esta competición.