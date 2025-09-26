Ramón Díaz: “Ya empezamos a ser el equipo que queremos ser”

“Hicimos una excelente primera parte en todos los sentidos, jugamos a un gran ritmo en los dos lados de la cancha, corrimos y tuvimos un gran volumen de tiro de tres, que es lo que queremos”, dijo Díaz ante los medios sobre el choque contra los canarios.

El entrenador del Covirán Granada destacó también “el final del partido” de los suyos porque cuando el Dreamland Gran Canaria se acercó en el marcador dieron “un paso adelante” para acabar ganando con solvencia.

“Ya empezamos a ser el equipo que queremos ser. Supimos jugar buenos minutos ante un gran equipo”, agregó Díaz, que comanda por primera vez a los granadinos tras la marcha de Pablo Pin en la cuarta temporada seguida del equipo en la elite.

El preparador aclaró que el base estadounidense Micah Speigth sufre una “leve sobrecarga en la pierna derecha” y que jugó menos minutos en el amistoso del jueves de forma “preventiva”.

“No tenía sentido que jugara más habiendo un partido el domingo”, dijo Díaz en referencia al choque de presentación de los suyos en el Palacio ante el UCAM Murcia, que será el último de la pretemporada.

El entrenador del Covirán Granada resaltó el papel de su pívot estadounidense Zach Hankins porque hizo “su partido más sólido de pretemporada” aunque debe “seguir apretado”.

Sobre el alero finlandés Elias Valtonen recordó que “sólo lleva tres entrenamientos con el equipo tras venir del Eurobasket” por lo que le falta “ritmo y conjunción”, algo que cogerá “en una semana”.

“Todos sabemos el talento que tiene, por lo que será un jugador clave en este equipo y pronto lo veremos”, agregó sobre Valtonen.