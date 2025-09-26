Sergio García anima al equipo europeo de la Ryder y confía en volver a jugar el torneo

"Muchísimas ganas de ver y apoyar al equipo europeo en su defensa de la Ryder. Espero poder volver a ser parte del equipo en el futuro", aseguró Sergio García en un mensaje en su cuenta de X, en el que destaca que la competición que reúne a los mejores jugadores de Europa y EE.UU. es "el mejor torneo" de golf.
El capitán europeo, el británico Luke Donald, barajó la opción de incluir al golfista castellonense, de 45 años, entre sus seis elecciones personales, pero finalmente lo descartó al bajar su rendimiento en los últimos cuatro meses.
El ganador del Masters de Augusta en 2017, residente en Austin (EE.UU.), no tuvo opción de clasificarse de forma automática a través del ránking al ser jugador del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí, cuyos torneos no puntúan para la clasificación mundial.
Sergio García fue el más joven en disputar una Copa Ryder, con 19 años, y el que más puntos ha conseguido (28,5) en diez participaciones.
