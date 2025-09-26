Sergio García anima al equipo europeo de la Ryder y confía en volver a jugar el torneo

Madrid, 26 sep (EFE).- El español Sergio García transmitió su deseo de que el equipo europeo venza al de Estados Unidos en la 45 edición de la Copa Ryder de golf que comienza hoy en Nueva York y expresó su confianza en poder volver a competir en este torneo bienal en el futuro.