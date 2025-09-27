Bulgaria vuelve a soñar tras 55 años e Italia busca mantener su trono

Los búlgaros lograron su pase a la final tras eliminar a República Checa por 3-1 (25-20, 23-25, 25-21, 25-22), gracias a una desatada actuación de Aleksandar Nikolov, que aportó 31 puntos y lideró al equipo en los momentos decisivos.

Tras un primer set favorable, los búlgaros cedieron la segunda manga, sorprendidos por una reacción fulminante de los checos, que llegaron incluso a aventajarles 14-10.

Finalmente el cuadro de Bulgaria se vio obligado a reorganizarse. Fue entonces cuando recuperó el control del partido, dominó en la red y logró quiebres decisivos en defensa para volver a soñar con una presea dorada/plateada por primera vez en 55 años, después de haber alcanzado el bronce en 2006.

Su rival, Italia, se deshizo de Polonia por 3-0 (25-21, 25-22 y 25-23) en busca de una oportunidad para revalidar el título de campeón.

Los transalpinos tuvieron un partido exigente, ya que Polonia logró adelantarse en varios momentos de cada set, especialmente en la tercera manga, donde llegó a ganar por 10-5, pero Italia remontó gracias a su capacidad ofensiva y solidez en defensa, cerrando finalmente el partido y asegurando su pase a la final.

Italia buscará así mantener su trono y reafirmar su dominio en el voleibol internacional. Los italianos llegan a la final respaldados por su experiencia y palmarés ejemplar, donde lucen cuatro oros mundiales (1990, 1994, 1998 y 2022). Actualmente, junto a Brasil, es la selección más laureada de la competición.

La final se disputará este domingo a las 12.30 CET; mientras que República Checa y Polonia se medirán por el bronce a las 8:30 CET.