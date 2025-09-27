Chile derrota a Samoa y se clasifica para el segundo mundial en su historia

Viña del Mar (Chile), 27 sep (EFE).- La selección de Chile volvió este sábado a clasificarse para una fase final del mundial de rugby Australia 2027 al derrotar a Samoa 31-12 en un partido muy disputado en el estadio de Sausalito, en Viña del Mar, gracias, sobre todo, a la fiabilidad de Santiago Videla en los penaltis.