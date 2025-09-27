Chile derrota a Samoa y se clasifica para el segundo mundial en su historia

El pateador chileno convirtió casi todos los lanzamientos que tuvo, excepto uno que pegó en el palo, lo que supuso 21 puntos para su equipo que solo pudo anotar dos ensayos, por parte de Nicolás Sabab e Iñaki Ayarza, los otros dos jugadores destacados de los Cóndores en un día de fiesta.
Fiesta a la que contribuyó Samoa, muy firme en defensa, pero sin contundencia en ataque, donde sufrió las importantes bajas con las que llegó a este partido de repesca.
Solo Melani Nanai puso algo de emoción en un estadio a reventar, donde el aliento del público fue esencial para que Chile lograra una trabajada victoria que le lleva por segunda vez consecutiva a la fase final de un mundial y que confirma el crecimiento en el país de un deporte que sigue por detrás del fútbol y muy lejos del nivel de sus vecinos, Argentina.
La primera aparición de los Cóndores en una fase final del mundial fue en Francia 2023, donde fueron eliminados en la fase de grupos tras perder los cuatro partidos disputados ante Argentina, Inglaterra, Japón y la propia Samoa.
