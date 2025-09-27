El Atticgo Elche regresa a su competición favorita ante el potente Dunajska eslovaco

El técnico del equipo, Joaquín Rocamora, confesó que el Dunajska Streda era uno de los rivales a los que no quería ver en esta segunda ronda, ya que se trata de un duelo que se podría producir perfectamente en las eliminatorias finales de la competición.

El Atticgo Elche llega a este partido herido en su autoestima tras sufrir una dura derrota el miércoles como local en la Liga Guerreras Iberdrola ante Beti-Onak, conjunto que fue capaz de remontar una desventaja de nueve tantos en la segunda parte.

Para el equipo ilicitano, que cumple su sexta participación consecutiva en competición continental, el torneo supone, según Rocamora, una magnífica oportunidad para que sus jóvenes jugadoras comiencen a ganar experiencia competitiva.

El técnico oriolano destacó del rival su capacidad para correr y la solidez de su bloque defensivo, por lo que aventuró que el Atticgo Elche debe evitar su “alto ritmo de juego” y, ser preciso en ataque para lograr el triunfo.

La única baja en la plantilla ilicitana es la de la argentina Azul Spinelli, que sigue en el proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión en la rodilla la pasada temporada.

La eliminatoria ante el equipo eslovaco vivirá su capítulo final el próximo 5 de octubre en la pista del conjunto eslovaco, que llegó a esta competición como campeón de la fase regular como ganador de la Liga MOL femenina, en la que participan conjuntos de Eslovaquia y Chequia.