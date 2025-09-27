El 'Bribon', con el rey Juan Carlos, logra su cuarto título mundial en Estados Unidos

El padre de Felipe VI, acompañado por todos los componentes del equipo y por su hija, la Infanta Doña Elena, recibió en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club de Nueva York el trofeo que corona al barco del Náutico de Sanxenxo como campeón del Mundo por cuarta vez en nueve años.
La tripulación del ‘Bribon’ está integrada por los gallegos Pedro Campos, Alberto Viejo, Río Álvarez y David Louzao, el cántabro Jane Abascal, el canadiense Ross Macdonald y el vasco Eduardo Marín.
El ‘Titia’, con grímpola también del RCN de Sanxenxo y armado por Mauricio Sánchez-Bella y Alicia Freire, alcanzó el subcampeonato mundial tras una remontada memorable.
Pese a un inicio discreto, el equipo gallego fue escalando posiciones hasta consolidarse como segundo clasificado, con diez puntos de renta sobre el barco estadounidense ‘Sprig’, de Greg Steward.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy