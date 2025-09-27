El Comité Paralímpico Internacional levanta las suspensiones a Rusia y Bielorrusia

Tras haber sido suspendido parcialmente en la Asamblea General del IPC de 2023 por incumplir sus obligaciones constitucionales como miembro, esta decisión significa que "el CPN de Rusia recupera ahora todos los derechos y privilegios de su membresía en el IPC, de conformidad con la Constitución del IPC".

"El IPC colaborará con el Comité Paralímpico Nacional de Rusia para poner en marcha las medidas prácticas necesarias para ello tan pronto como sea razonablemente posible", señala el comunicado del Comité Paralímpico Internacional.

Para tomar estas decisiones, las organizaciones miembros del IPC, integradas por los Comités Paralímpicos Nacionales, las Federaciones Internacionales y las Organizaciones Internacionales de Deporte para Personas con Discapacidad que asistieron a la Asamblea General del IPC de 2025, votaron primero en contra de una moción para suspender totalmente al Comité Paralímpico Nacional de Rusia (111-55 con 11 abstenciones).

A continuación, las organizaciones miembros del IPC votaron en contra de una moción para suspender parcialmente al Comité Paralímpico Nacional de Rusia (91-77 con 8 abstenciones), lo que significa que el Comité Paralímpico Nacional recuperó todos sus derechos como miembro del IPC. Para que una moción fuera aprobada, se requería una mayoría de la mitad más uno de todos los votos emitidos.

Con respecto a Bielorrusia, la Asamblea General votó en contra de las mociones para suspender totalmente (119-48 con 9 abstenciones) y suspender parcialmente (103-63 con 10 abstenciones) al Comité Nacional de Bielorrusia.