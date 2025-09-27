Guatemala confía en dar la sorpresa en el Panamericano sub-23 de béisbol en Panamá

El combinado guatemalteco, que integra el Grupo A junto a México, Panamá, Costa Rica y Honduras, debutará el domingo 28 frente a México, en un duelo que el cuerpo técnico considera clave para sus aspiraciones.
"Creemos nosotros que ganando ese primer juego contra nuestro similar de México, tenemos bastante oportunidad, ya que si ganamos contra Costa Rica y Honduras, contra quienes nos sentimos confiados de lograr un buen resultado, nos permitirá clasificar a la siguiente ronda", aseguró a EFE Elmer Gudiel, director técnico deportivo de la Federación de Béisbol de Guatemala.
El dirigente reconoció que Panamá es la potencia del área y en este grupo es el favorito para ganarlo, aunque subrayó que "al final esto es deporte y no sabemos cómo nos puede ir".
Guatemala llega con un plantel joven en el que destacan los lanzadores Steven Oliva, Fabián Roberto Menéndez y Juan Diego Morales, de apenas 17 años, además del receptor Herber de León. Todos ellos son considerados promesas de proyección internacional.
La nómina definitiva de 23 jugadores fue definida tras meses de preparación, que incluyeron fogueos con Nicaragua y evaluaciones de campo.
De este grupo de jugadores, la mayoría ha formado parte de los procesos en el béisbol guatemalteco por largo tiempo. Algunos de ellos han estado vinculados a torneos Copabe de categoría U18 (Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-18), y en su momento también en categoría U15.
También han participado en torneos internacionales de las series latinoamericanas de béisbol, clasificatorio para la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, mientras que otros ya tienen un rodaje competitivo internacional, solo que en ligas menores por la edad.
La escuadra guatemalteca de béisbol será conducida por el timonel dominicano Eldris Castillo, junto a un cuerpo técnico integrado por Abraham Silva, Santos Domingo Álvarez y Julio Alvarado.