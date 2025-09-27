Guatemala confía en dar la sorpresa en el Panamericano sub-23 de béisbol en Panamá

Guatemala, 27 sep (EFE).- La Selección Nacional de Béisbol de Guatemala afrontará el Panamericano de Béisbol sub-23, a realizarse en Panamá desde este domingo hasta el 4 de octubre, con la expectativa de superar la fase de grupos y dar la sorpresa ante rivales de mayor jerarquía como México y Panamá.