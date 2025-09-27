La Classic y la U20 cierran los Mundiales de Montaña y Trail Running Canfranc Pirineos

En esta modalidad, y tras participar en la vertical uphill, las bazas españolas serán Álex García, sexto clasificado en el Mundial de Innsbruck, y Jan Torrella, en su primer Mundial. También entrarán a escena Ibai Larrea y Ïu Net, quien comparte entrenador con Torrella.
Entre los claros favoritos figuran el keniano Philemon Kiriago, plata en el pasado Mundial de Innsbruck, quien regresa con la mira fija en lo único que le falta: el oro. Su estilo agresivo promete un duelo espectacular contra los europeos, que corren con la ventaja de conocer mejor los senderos técnicos pirenaicos.
Será además la oportunidad de ver si otros nombres emergentes logran colarse en la batalla. El Classic es terreno fértil para sorpresas, y Canfranc, con sus descensos vertiginosos y subidas traicioneras, promete espectáculo a un ritmo descomunal
En mujeres, la campeona de España Onditz Iturbe, doblará prueba tras la Vertical Uphill, y completarán la escuadra Júlia Font, mujer que fuera campeona de España de esta modalidad en 2023 y de Trail Running en 2022, Claudia Estévez y Dalia Alonso.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Entre la nómina de féminas destaca la keniana Joyce Njeru, bronce en Innsbruck 2023. Rápida en subidas cortas, fuerte en bajadas, Njeru busca ahora dar a Kenia un oro femenino en esta modalidad.
Las pruebas sub 20 se disputarán este domingo antes de la Classic con un recorrido de 7,5 kilómetros y 400 metros de desnivel. Entre los chicos sobresale el aún sub'18, Yeray Hernández, el granadino campeón nacional en su grupo de edad de Vertical y Classic, ganando en ambas modalidades también a los atletas sub'20.
Ekain Fernández, segundo en Ibiza tras Yeray, será otro de los chicos mundialistas, junto a Carlos García y Gerard López. En féminas todo el podio nacional sub'20 estará en esta selección: Inés Herault (oro), Mar Espartero (plata) y Laura Ordiales (bronce).