La Classic y la U20 cierran los Mundiales de Montaña y Trail Running Canfranc Pirineos

Canfranc (Huesca), 27 sep (EFE).- Los más rápidos en las carreras de montaña se van a medir este domingo en la Classic, la modalidad de subidas y bajadas donde los participantes se enfrentarán a un recorrido "veloz y nada técnico" de 14,3 kilómetros y un desnivel acumulado de 775 metros que servirá para clausura los Mundiales de Montaña y Trail Running Canfranc Pirineos 2025.