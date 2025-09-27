Panamá acoge clasificatorio sub-23 con 10 equipos en busca de tres plazas mundialistas

Los participantes han sido divididos en dos grupos. El A estará integrado por México, sexto en el ránking mundial; Panamá (8º); Costa Rica (46º); Guatemala (49º) y Honduras (53º).

En el Grupo B competirán Puerto Rico (7º), Cuba (9º), Islas Vírgenes de EE.UU. (40º), Bahamas (50º) y Aruba, aún sin clasificación oficial.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales cruzadas.

Los ganadores de la ronda semifinal disputarán la final y asegurarán los dos primeros boletos al Mundial sub-23, mientras que el vencedor del partido por la medalla de bronce se quedará con la tercera última plaza mundialista que brinda el torneo.

La competición se celebrará desde este domingo hasta el 4 de octubre próximo en los estadios Mariano Rivera y Justino Salinas, ambos en el distrito de La Chorrera, a una hora de la capital del país centroamericano.

El primero, inaugurado en junio de este año, cuenta con capacidad para 10.000 espectadores, mientras que el Justino Salinas, remodelado recientemente, puede albergar a 2.000 aficionados.

El segundo torneo clasificatorio continental en América, según información de la WSBC, reservado a selecciones de Suramérica, tendrá lugar en Perú del 20 al 25 de octubre.

En Asia, el clasificatorio dará boleto mundialista a tres equipos, mientras que África y Oceanía estarán representadas por un seleccionado cada una, completando así el cuadro de 12 participantes.

Hasta ahora, tres equipos tienen asegurada su participación: Nicaragua, por su condición de anfitrión, y los europeos Gran Bretaña y República Checa, tras ocupar las dos primeras posiciones del Campeonato de Europa celebrado en agosto pasado.

La Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC se jugará del 6 al 15 de noviembre de 2026 en Nicaragua, país anfitrión que ha propuesto como sedes el Estadio Nacional Soberanía en Managua, el nuevo Estadio Roberto Clemente en Masaya y el Estadio Rigoberto López Pérez en León.