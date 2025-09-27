Rafaela pega el triple que inscribe a los Medias Rojas en la postemporada

Ceddanne Rafaela disparó un triple para remolcar al mexicano Romy González con la carrera del desempate en la novena entrada y de esta manera los Medias Rojas dejaron en el terreno a los Tigres de Detroit para asegurar su clasificación a la postemporada.

El mexicano Jarren Durán sumó una remolcada y el zurdo cubano Aroldis Chapman lanzó un capítulo en blanco para llevarse la victoria por los Medias Rojas.

El puertorriqueño Javier Báez produjo una carrera por los Tigres (86-74), quienes se mantienen registro idéntico a los Guardianes de Cleveland y son dueños del tercer comodín en la Liga Americana.

El mexicano Alejandro Osuna pegó un jonrón de tres carreras y su compatriota Rowdy Tellez anotó e impulsó una para que los Rangers se metieran en el camino de los Guardianes.

El venezolano Gabriel Arias remolcó una carrera y los dominicanos José Ramírez y George Valera anotaron una cada uno por los Guardianes (86-74), quienes a pesar de la derrota mantienen la ventaja en el duelo directo con los Tigres por el primer lugar de la Central del menor de los circuitos de MLB.

Giancarlo Stanton pegó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras y Aaron Judge conectó un jonrón, con dos empujadas, para que los Yanquis se impusieran a los Orioles.

Los Yanquis, quienes contaron con anotada del panameño José Caballero, mantienen la cerrada lucha con los Azulejos por el primer lugar del Este de la Americana.

El dominicano Junior Caminero y el mexicano Jonathan Aranda conectaron jonrones consecutivos, pero Nathan Lukes pegó un vuelacercas y produjo tres carreras y George Springer anotó dos veces para que los Azulejos superaran a los Rays y evitaran que los Yanquis se despegaran en la batalla por la cima divisional de cara a la postemporada.

El dominicano Sandy Alcántara lanzó siete entradas de dos carreras, su compatriota Heriberto Hernández impulsó dos y Connor Norby disparó un imparable de dos anotaciones para que los Marlins le produjeran un duro revés a los Mets en sus aspiraciones de avanzar a los 'playoffs'.

El puertorriqueño Francisco Lindor bateó jonrón y el dominicano Juan Soto anotó una carrera por los Mets (82-78), que, aunque cuentan con la misma marca que los Rojos, ahora dependen de ganar sus restantes dos partidos y que los de Cincinnati pierdan por lo menos uno para poder avanzar a la postemporada por la Liga Nacional.

El dominicano Miguel Andújar anotó e impulsó una carrera y Gavin Lux anotó dos para que los Rojos vencieran a los Cerveceros y tomaran el control del último boleto a la postemporada en el viejo circuito.

Ahora los Rojos (82-78) están empatados con los Mets y de terminar igualados avanzarían de manera directa a la postemporada, ya que los superaron en la serie particular entre ambas novenas, por lo que su futuro depende de mantenerse empatados o por lo menos con un juego de ventaja sobre los de Nueva York en los dos partidos que faltan para completar el calendario regular.