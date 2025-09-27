Una seria y ordenada Ucrania se lleva los primeros 3 puntos del Grupo B ante Corea del Sur

Corea del Sur descontó en la segunda parte tras un gran tanto de Kim Myeongjun.

Ucrania salió tuvo la primera oportunidad de gol tras un disparo peligroso de Yaroslav Karaman desde la frontal que se marchó ligeramente desviado.

Pero Hennadii Synchuk (CF Montréal) sí estuvo fino. Recibió el balón en la banda derecha cerca del área coreana y, tras un gran recorte hacia el interior, soltó un disparo cruzado raso con la izquierda para marcar a los 13 minutos el primer gol del Mundial Sub-20 en el Grupo B.

Ucrania se hizo dueño y señor del balón, tocando a placer entre defensores y medios, y en el minuto 16 duplicó su ventaja cuando Oleksandr Pyshchur se elevó sobre los centrales y remató picado al arco de Sungmin Hong, que nada pudo hacer para evitar el segundo gol.

En el minuto 35, tras una jugada en la que Choi y Vernattus forcejearon, el extremo coreano se fue al suelo dentro del área, y reclamó penalti por un supuesto pisotón del defensor ucraniano.

El seleccionador coreano, Lee Changwon, decidió hacer uso de sus tarjetas de VAR para reclamar la revisión de la jugada -la primera vez que se usó esta novedad en el torneo-, pero tras ver la acción, el árbitro Keylor Herrera mantuvo su decisión inicial y no pitó penalti, por lo que Lee perdió una de sus dos tarjetas de VAR.

En el minuto 50, tras una falta que Seungmin Son lanzó al corazón del área, Sunwoo Ham marcó de cabeza pero tras una larga revisión de VAR, el árbitro anuló el tanto por fuera de juego milimétrico del defensor coreano.

En el minuto 79, tras un córner de Seungmin Son, Kim Myeongjun (Pohang Steelers) anotó de cabeza. La insistencia coreana se materializó por fin en gol y le puso picante al final del partido.

Corea del Sur lo intentó por todos los medios y tuvo hasta cuatro tiros de esquina durante los 6 minutos de descuento, pero no logró el empate pese a su gran insistencia.

El siguiente partido del Grupo B se jugará más tarde en este mismo estadio, el Elías Figueroa Brander, entre Paraguay y Panamá.