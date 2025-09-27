Valverde "sorprendido" por lo "durísimo" que es el Mundial

"Sabíamos que era un Mundial durísimo, pero a mí me ha sorprendido que sea más exigente que lo que ya veíamos por televisión", dijo Valverde tras llegar a la capital de Ruanda, Kigali, que es donde se disputan los campeonatos, en declaraciones distribuidas por la Real Federación Española de Ciclismo.

"Hemos estado reconociendo el circuito pequeño y la verdad es que durísimo. Y luego hemos visto la vuelta larga de 40 km y hemos visto el puerto de 6 km al 7 por ciento, pero es al 7 porque tiene dos descansos muy largos", apuntó, impresionado por el monte Kigali, que solo se subirá una vez y poco después de la mitad de la carrera, en el km 163,5 de los 267,5 del recorrido.

"El puerto nos ha sorprendido por duro. No hay problema de carretera porque es ancho y con rectas largas, pero el último kilómetro, por ejemplo, es un kilómetro entero al 15 por ciento de media. Es muy, muy exigente y ahí va a decidir muchísimo la carrera", dijo.

Ante todo ello, Valverde pronostica una prueba "de eliminación totalmente", en la que "está claro que tienes que leer la carrera bien e intentar tener gente por delante".

No obstante, el campeón de mundo en 2018 tiene claro que "así son los Mundiales, exigentes, con grandes selecciones y 7 horas de carrera".

"Ya vemos en todas las categorías lo duro que se está haciendo, con 160 km la categoría sub-23 como ha llegado. Pues a esos se le suman 100km más y 2.000 metros de desnivel más. Será un Mundial para nadar y guardar la ropa, pero sin perder la cabeza y estar ahí", reflexionó el técnico murciano, quien ha querido "felicitar a la selección española por lo bien que lo han hecho" en estos Mundiales.

Valverde, de todos modos, dijo que, a pesar de su dureza, "a los corredores les gusta" el recorrido, por lo que adelantó que "a la línea de salida vamos con todas las opciones".

"Los corredores se encuentran muy bien, están con ganas, motivados y con mucha ilusión, y a ver lo que pasa el domingo. Vamos a disfrutar al máximo", resumió su sensaciones de cara a la carrera.

Además de la vuelta larga para subir el Monte Kigali a mitad de recorrido, en la carrera de mañana hay que dar 15 vueltas a un circuito de 15 km con tres cotas estimables, todos encadenadas en la parte final del circuito.

Esas tres subidas son las de Kigali Golf, 800 metros al 8,1 por ciento y rampas al principio de hasta el 13,2 por ciento; la de Kimihurura, 1.300 metros sobre un adoquinado que arranca al 11 por ciento y se pega a las ruedas; y una última el muro de Kigali, de más de 300 metros a casi el 15 por ciento hasta llegar a la meta.

La selección española la componen Juan Ayuso, Roger Adriá, Marc Soler, Carlos Verona, Carlos Canal, Abel Balderstone, que han estado concentrados junto al seleccionador en Navacerrada, e Iván Romeo y Raúl García Pierna, que disputaron el pasado domingo en ya en Kigali la contrarreloj individual.