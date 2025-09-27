Ziganda se estrena en un derbi de alto riesgo entre Real Valladolid y Cultural Leonesa

En el cuadro vallisoletano, la novedad en el once puede estar en la incorporación de Mathis Lachuer para sustituir a Juric en la medular, ya que el croata sufre una infección en el pie por la que tuvo que ser ingresado, aunque evoluciona favorablemente.

El centrocampista croata está siendo una pieza fundamental en el esquema del técnico blanquivioleta, Guillermo Almada, por lo que su ausencia supone un hándicap a la hora de enfrentarse a un rival que, como ha destacado el entrenador en la previa, "cuenta con buenos jugadores y un nuevo entrenador, Cuco Ziganda, con experiencia".

En principio, sería el único cambio que presentase el preparador uruguayo en el once titular, pero podría añadir alguno más, como Garriel por Guille Bueno en el lateral izquierdo, o incluso dar entrada a Peter, para potenciar la creación de juego, como enlace con Latasa.

Los vallisoletanos ya conocen la derrota esta temporada, la cosechada en la anterior jornada ante Albacete, que dejó muchas dudas en ese planteamiento inicial, no solo en el plano defensivo, ya que se perdió solidez, sino también en cuanto a la definición.

Es el primer partido oficial de Ziganda como técnico de la Cultural, en sustitución de Raúl Llona, pero ya dirigió al equipo en el triangular solidario por los incendios forestales que el estadio Reino de León acogió el pasado miércoles, con derrota (0-1) ante el Ourense.

La dinámica de resultados y las dudas que ya existían de antemano con Llona acabaron desencadenando en su destitución el pasado lunes y la llegada de Ziganda para intentar enderezar el rumbo después de tan solo haber logrado un triunfo y un empate en seis jornadas.

Los leoneses llegarán con varias bajas y algunas dudas en un once inicial que presentará, obligadamente, novedades por estas ausencias y también por las posibles modificaciones que pueda plantear el nuevo entrenador.

A la baja por sanción del lateral derecho Ivan Calero hay que añadir las de los centrales Quique Fornos y Eneko Satrústegui, el centrocampista Sergi Maestre -que aún no ha debutado esta temporada- y el extremo Rafa Tresaco; a lo que se unen las dudas del también central Matía Brazic y el extremo Jordi Mboula.

De esta forma, el técnico culturalista volverá a dar la titularidad en el lateral derecho al venezolano Víctor García y, caso de no poder contar de inicio con Brazic, su sustituto volverá a ser, como ocurrió ante el Castellón tras la lesión de Fornos, el portugués Tomás Ribeiro, que debutó precisamente en este encuentro.

El equipo leonés estará acompañado en las gradas por alrededor de 600 aficionados que cubrieron todas las entradas enviadas por el conjunto blanquivioleta en un partido declarado de alto riesgo.

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno o Garri; Lachuer, Meseguer; Amath, Ponceau, Biuk; Latasa.

Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Moreira, Hinojo; Thiago Ojeda, Diallo; Chacón, Bicho, Pibe y Sobrino.