Italia revalida su título de campeón del mundo y se convierte en la selección más laureada

El conjunto transalpino se llevó el partido con parciales de 25-21, 25-17, 17-25 y 25-10. Desde el inicio mostró solidez y apenas dio opciones a su rival, salvo un breve momento en el primer set en el que Bulgaria se adelantó 12-10.

Los actuales campeones no pasaron apuros en la segunda manga, donde dominaron con una defensa ordenada y un ataque fluido. Sin embargo, los búlgaros reaccionaron en el tercer set, cambiando su ritmo de juego y sorprendiendo con un claro 17-25.

El conato de remontada, sin embargo, no fue suficiente. Italia recuperó el control en el cuarto y definitivo parcial, que resolvió de manera contundente con un 25-10 que certificó el título y el doblete consecutivo.

El Mundial se cerró con Bulgaria colgándose la plata y con Polonia en el tercer escalón del podio, tras vencer esta mañana a República Checa por 3-1 (25-18, 23-25, 25-22 y 25-21).

