Keegan Bradley: "Se merecieron ganar, son un gran equipo"

"Se merecieron ganar. Son un gran equipo. En mi opinión, Luke Donald es el mejor capitán europeo de la Copa Ryder de siempre", afirmó Bradley tras la victoria europea en Farmingdale (Nueva York).

Europa llegaba a los partidos individuales del domingo con ventaja 11.5-4.5 y con solo 2.5 puntos por conseguir para ser campeona.

Pero Estados Unidos reaccionó con orgullo y llevó al límite a los europeos, que terminaron sumando los puntos necesarios gracias a Ludvid Aberg, Matt Fitzpatrick, Viktor Hovland y a Shane Lowry, quien conectó el putt decisivo.

"Tengo una relación rara con este torneo. Muchos disgustos, pero sigo amándolo y quiero a estos chicos. Me encanta estar en esta posición y no sé si tendré ocasión de hacerlo de nuevo. Voy a recordarlo para el resto de mi vida", dijo Bradley.

